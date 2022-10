‘Checo’ Pérez: Estar Cuartos No Es un Mal Resultado

“Una pena, pudimos haber peleado por la ‘pole’. Tuve un problema eléctrico en la sesión. Cuando prendieron el auto no había telemetría, tuvimos que cambiar una caja eléctrica, no sabían dónde estaba”, lamentó el único nacional en subirse al podio en el Gran Premio local cuando el año pasado fue tercero.

“Estar cuartos no es un mal resultado, pero me hubiera gustado estar dentro de los tres primeros en la parrilla para tratar de buscar el primer lugar en la curva uno”, explicó el mexicano, cuarto en la clasificación con un tiempo de 1:18.128.