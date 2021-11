‘Checo’ Pérez partirá del cuarto puesto en el Gran Premio de México

“Creo que mi alerón trasero no está al ciento por ciento, pero lo tendremos que ver y esperemos que no afecte mucho en la carrera”, dijo.

“Max tuvo unos daños en su auto y me cambiaron a mí el alerón trasero. Creo que eso me perjudicó un poco”, lamentó el mexicano tras alcanzar el cuarto puesto de la clasificación con un tiempo de 1 minuto, 16 segundos y 342 milésimas.