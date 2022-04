Christine Lagarde, positivo a COVID-19

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, comunicó que ha dado positivo en COVID-19 y que sus síntomas son “razonablemente leves”, por lo que seguirá trabajando desde su domicilio sin que haya impacto alguno en las operaciones de la institución.

This morning I tested positive for COVID-19. I am vaccinated and boosted, and my symptoms are thankfully reasonably mild. I will work from home in Frankfurt until I am fully recovered. There is no impact on the ECB’s operations.

— Christine Lagarde (@Lagarde) April 7, 2022