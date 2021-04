Científicos descubren nuevo tratamiento que podría combatir el cáncer de pulmón

“Hemos descubierto que el bloqueo del HMCES es muy perjudicial para las células con el sistema APOBEC activado, que son muchas de las células de cáncer de pulmón, pero no tanto para aquellas en las que no está activado, como suele ocurrir en las células sanas”, especificó Supek, jefe del laboratorio Genome Data Science del IRB.

