Citan a comparecer a Emilio Zebadúa en caso Robles

“Logramos la inclusión de Emilio Zebadúa, que para nosotros se convierte en un testigo muy importante pues de acuerdo con la teoría del caso que defiende esta defensa, consideramos que radica en él por mandato de ley y porque así lo establece la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio Público l a responsabilidad para él, la firma de los convenios y, en su caso, si había alguna irregularidad previa a la firma, él tendría que haberlo comunicado a Rosario Robles, esa información no existe, la revisión que se hace de la Cuenta Pública se hace dos años después de que se ejerció el Presupuesto, lo cual, si estamos en el verbo evitar, ya no estábamos en la posibilidad de ello”, dijo el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, defensor de Rosario Robles.

