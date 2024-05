CLAUDIA SHEINBAUM GANA EL TERCER DEBATE.

Claudia Sheinbaum gana con contundencia el último debate, con palabras ciertas, logros y trabajo que realizó en materia de seguridad, salud, infraestructura en la #CDMX Fue directa, con propuestas para los mexicanos y no solo atacar como la panista que busca no dejar que tengan mayorías las cámaras, protegiendo al tribunal de justicia de la nación, sabe que perderá las elecciones, solo busca dejar bien a sus aliados en plurinominales y evadir qué se logre el #PlanC la Dra. Hablo con altura y seguridad, siempre sin caer en provocaciones. Arrasó Claudia Sheinbaum el tercer y último debate. Que opinan lo vieron. Comparte esta noticia para que todos vean quien ganó. Www.elcambiodemexico.com

