Claudia Sheinbaum le reviro a Ricardo Anaya sus palabras

Comentó la presidenta de México “Hay mucha hipocresía en los prianistas y particularmente en este personaje (Ricardo Anaya) ¿Cómo se atreven? Si esta situación de inseguridad inicia con la Guerra contra el Narco qué inició Felipe Calderón ¿Por qué se niegan a hablar de García Luna? ¿Por qué no explican cómo lo apoyaron? ¿Por qué no explican la guerra contra el narco?”, dijo.

