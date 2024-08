Claudio X González recibe apoyos en su fundación por más de 500 millones de pesos.

CLAUDIO X GONZÁLEZ Y SU FUNDACIÓN RECIBEN APOYOS MILLONARIOS DE ESTADOS UNIDOS COMENTO EL MANDATARIO FEDERAL EN LA MAÑANERA.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta a su homólogo Joseph Biden a fin de tratar el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a organizaciones de oposición en el país, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En conferencia de prensa matutina mencionó que este caso es público desde hace tiempo en México, pero se formalizará en ese país a partir de la misiva, que informará al presidente Biden las circunstancias y efectos del hecho que atenta contra la soberanía nacional.

“Estoy seguro que él no está informado de esta situación porque pueden estar diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México cuando es exactamente lo opuesto. Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, pero además es una fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país”, argumentó

El mandatario detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abordará el tema en una nota diplomática porque “consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, presentó un reporte de los ingresos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil creada el 26 de noviembre de 2015 que recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América en México entre el 29 de agosto de 2018 y el 23 de enero de 2024.

El organismo emisor de las transferencias financieras es Financial Service Center y fueron facturadas por parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a nombre de la entidad U.S. Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

Estas operaciones comenzaron justo después de las elecciones presidenciales de julio de 2018, jornada en la que resultó ganador el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que el Congreso de la Unión, por decisión del pueblo, fue integrado mayoritariamente por legisladores del movimiento de transformación. Antes de esta fecha, no se originó el subsidio del gobierno norteamericano.

Desde otras cuentas de Estados Unidos, el organismo no gubernamental recibió recursos mediante nueve operaciones de seis fundaciones por un total de 13 millones 17 mil 951 pesos entre 2017 y 2023.

Adicionalmente obtuvo entre 2018 y 2020 un millón 615 mil 75 pesos, procedente de Reino Unido, a través de National Endowment for Democracy, organización creada por el Congreso de Estados Unidos para financiar lo que ese gobierno considera movimientos a favor de la democracia. Existe otra aportación de 425 mil 481 pesos en 2017, sin embargo, no está disponible el nombre del donante, que también reside en Reino Unido.

Los ingresos totales que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reporta desde 2015 hasta 2023 acumulan 502 mil 588 millones de pesos.

La organización tiene como apoderados legales a Claudio Xavier González Guajardo y María Amparo Casar Pérez.

“Los mexicanos y mexicanas estamos obligados a pedir permiso al Congreso para prestar servicios a gobiernos extranjeros, recibir donaciones, ¿es o no equivalente a prestar cierta clase de servicios o estar bajo la supervisión de gobiernos extranjeros? Una pregunta que hay que responder también, vamos viendo qué sale, porque no es esta la única organización que se dedica a cosas para las cuales no fue constituida, pero recibe cantidades importantes, de empresas importantes, grandes, poderosas y del gobierno más poderoso del mundo también”, expuso.

