Cofundador de Google se divorcia de su esposa tras aventura de ella con Elon Musk

En los últimos meses Musk ha atraído el foco mediático no solo por sus actividades empresariales a la cabeza de Tesla o la compañía aeroespacial SpaceX, si no también por sus extravagantes mensajes en las redes sociales, el culebrón de la compra de Twitter que, de momento, ha acabado en los tribunales y por sus relaciones sentimentales.

You may also like