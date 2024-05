Que sucederá en Movimiento Ciudadano, el hijo de Luis Donaldo Colosio, estaría de acuerdo que Jorge Álvarez Máynez decline en favor de la candidata del #PRIAN en una entrevista que le realizaron a Colosio Riojas, comentó que dejaría abierta la posibilidad que pudiese declinar, pero debería tomar la decisión el candidato presidencial de #MC y respetaba lo que decida. Me pregunto que necesidad hay de hacer este comentario, acaso Álvarez Maynez le ha dicho a Colosio que decline en nuevo León por otro partido, aquí el conflicto nace de los problemas que podría traer el político de nuevo León con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4ta Transformación, desde que ha pedido dejen de investigar sobre su padre, algo que el gobierno federal no quiere abandonar, están decidido el ejecutivo federal a buscar qué sucedió con el homicidio de su padre, acaso esta molesto por que buscan la verdad del homicidio del ex candidato presidencial qué atacaron en Tijuana. Que opinan de este comentario de Colosio Riojas. Comparte Y opina

