La molestia de los ricos es por ayudar a los pobres.

ENTRE EL ALFA Y OMEGA

POR ANTAR MOISÉS.

POR QUÉ TANTO ENOJO POR LAS PENSIONES DE LOS ADULTOS MAYORES.

CÓMO HABER UN SEGURO UNIVERSAL Y AFECTAR A LOS HOSPITALES PRIVADOS, A DECIR DE ALGUNOS POLÍTICOS.

Platique con un panista, me dice es que no es justo para todos los mexicanos que a unos les den pensiones, todos deben trabajar y quien debe pensionar únicamente son las empresas o gobierno solo a los trabajadores y acaso es justo que tenga México un seguro universal, no se pone a ver el gobierno las pérdidas de los hospitales privados que pagan sus impuestos como el Ángeles, el sur, etc.

Por eso, si llegamos todo será diferente, debe ser un país donde todos tengamos pensiones trabajando y atención de primera con seguros mayores.

Así todos querrán superarse.

Así lo hablamos en la sesión con nuestros compatriotas en México.

Que opinas me comentó.

Mi comentario es, le dije y si tiene lugar de nacer en una familia que son empresarios de telas y gasolineros, hubieras nacido en una clase trabajadora o con familias en las serranías más difíciles, pensarías igual, dice que si!!

Ni como explicar el gusto que me da ver ancianos que vivían en la calle y ahora con su pensión lograron rentar una vivienda entre 4 y tienen un lugar digno para vivir, o una amistad que tenía un Problema de una cirugía de pie diabético y operarse no le costó un peso y tiene los medicamentos gratuitos, al principio le querían cobrar y habló con un trabajador del gobierno en Veracruz, y le dijo no te deben cobrar nada, le enseño el mensaje y efectivamente, no le cobraron nada.

Que opinan.

Gracias por su atención.

Antar Moisés N.

Columna: entre el Alfa y el Omega.