Comenzó el censo en México para reconstruir los hogares dañados.

La presidenta supervisa atención a damnificados en Hidalgo

La presidenta de México informó que su equipo llegó a este municipio para realizar el censo de afectaciones casa por casa, con el objetivo de brindar apoyo directo a las familias damnificadas por las lluvias recientes que provocaron inundaciones y daños en viviendas, caminos y cultivos.

Autoridades federales y estatales, junto con personal de la Secretaría del Bienestar, la Sedena y Protección Civil, participan en las labores de evaluación y entrega de ayuda.

La mandataria destacó que el propósito es garantizar una respuesta rápida y coordinada, priorizando a las comunidades más afectadas.

