¿Cómo cocer pasta y ahorrar energía?: la recomendación de un Nobel de Física

“Lo más importante es mantener la tapa puesta, se pierde mucho calor por evaporación. Después de hervir la pasta, pongo el gas al mínimo, para que hierva muy poco sin consumir. También puedes probar a desactivarlo, como se sugiere en este post, que no es mío sino de Alessandro Burisi Vici y que simplemente he vuelto a publicar. Evidentemente, así se consume menos gas y la pasta se cocina igual”, comenta.

You may also like