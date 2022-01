¿Cómo diferenciar COVID de resfriado?, conoce el ABC de la variante ómicron

En varias entidades la variante ómicron ya desplazó a la delta y aunque pueden llegar a confundirse, hay síntomas que ayudan a diferenciar cada variante.

Ómicron se caracteriza por causar síntomas similares a la gripa, pero, a diferencia de las variantes anteriores, ésta afecta más a las vías superiores, que a las pulmonares.

Aunque son más baratas, se pueden realizar incluso de manera casera y con resultados en menor tiempo, las pruebas rápidas o de antígenos no son tan confiables como las PCR para detectar contagios por la variante ómicron.

En este estudio preliminar se muestra que la mayoría de los casos de ómicron fueron infectivos por varios días antes de ser detectables por un test rápido.

El resultado negativo, en algunos casos, no es prueba de no estar contagiado, por lo que sería necesario dejar pasar unos días para que el test sea confirmatorio.

“El mejor momento para tomar la prueba es cuando la persona tiene síntomas, cuando ya tiene 1 o 2 días con síntomas. Los primeros días que hubo más presión sobre los centros de salud teníamos gente regresando de vacaciones que decía ‘es que yo quiero saber si me infecté en las vacaciones’, bueno pues ahí no es tan indicada, o ‘quiero saber si en la cena de Año Nuevo -sin ningún otro dato- pues me infecté’, entonces ahí es muy probable que va a ser negativo”, agregó Oliva López, secretaria de Salud CDMX.

Si usted ya presenta síntomas leves, la Secretaría de Salud capitalina recomienda no salir de casa, ni hacer largas filas en los quioscos de detección.

“Si tiene síntomas, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente sino que piense en primer lugar que puede ser COVID-19 y que se aísle, porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal, entonces, no es necesario que vayan a hacer una fila de 3 horas y están con o de 1 hora con un montón de sintomatología, no es necesario, pueden quedarse en su casa, hablar a locatel, ahí les damos seguimiento los orientamos”, concluyó Oliva López, secretaria de Salud CDMX.