Cómo es el Sukhoi Su-57, el caza sigiloso visto en “Top Gun: Maverick” que Rusia busca desplegar en la guerra en Ucrania

En la película Top Gun: Maverick, el personaje de Tom Cruise se enfrenta en su F-14 Tomcat a un escuadrón de “cazas de quinta generación”. Aunque estos no son identificados en la cinta de Hollywood, expertos en aviación no tuvieron problemas en reconocer el jet del bando enemigo. Se trata del temido Sukhoi Su-57, el primer y único jet de combate completamente furtivo del ejército ruso, el cual Rusia busca emplear con mayor frecuencia en la guerra contra Ucrania.

En Top Gun: Maverick, el héroe de la película logra derribar en un combate aéreo muy emocionante a las naves enemigas. Por supuesto, esto es pura fantasía, según expertos en aviación militar. “El público necesita entender que un F-14 Tomcat fue construido para una época diferente”, dijo un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos al sitio 19fortyfive.com.

En efecto, el Su-57 es la respuesta de Rusia al Lockheed F-35, el jet de gama alta de Estados Unidos. Desarrollado a partir de 2002, el caza tuvo su primer vuelo de prueba en 2010, aunque por muchos años tuvo que lidiar con varios defectos de fabricación, los cuales provocaron retrasos y accidentes. En diciembre de 2020 por fin fue entregado a las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación Rusa, aunque se desconoce el número de unidades que están a su disposición en la actualidad.

En la “operación militar especial” que Rusia ha emprendido con muchas frustraciones y poco éxito en territorio ucraniano, el Su-57 ha entrado pocas veces en acción. Las fuerzas armadas de Rusia han optado por desplegar modelos más viejos en Ucrania, como el Su-34 y el Su-35, así como los helicópteros Kamov Ka-52, aeronaves que han registrado fuertes pérdidas en el conflicto.

Sin embargo, aunado al anuncio reciente de Vladimir Putin de una “movilización parcial” de 300 mil reservistas rusos para frenar la contraofensiva ucraniana en el Dombás, medios de aquel país también informaron que Rostec, la corporación estatal dirigida por Sergey Chemezov, aumentará la producción del Su-57.

The Sukhoi SU-57 stealth fighter is Russia’s answer to the West’s 5th-generation aircraft. Though its specifications are secret, you can watch under the hood of this military plane. Sukhoi’s best fighter combines speed, stealth, and weapons for multiple roles. pic.twitter.com/2OUwuCxnvy

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 17, 2022