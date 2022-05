¿Cómo saber si tus hijos pueden recibir la beca Benito Juárez para alumnos de primaria?

Sin embargo, no todos los alumnos son susceptibles de recibir estos apoyos y no todas las escuelas cuentan con la misma prioridad. Por ello, la SEP ha dispuesto un buscador para que los padres puedan saber si la escuela de sus hijos tiene atención prioritaria para recibir la Beca del Bienestar Benito Juárez.

You may also like