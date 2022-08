¿Cómo se comprueba legalmente la soltería y para qué sirve?

“Es una constancia de soltería así se le denomina por llamarlo así en el argot, pero en sí es una constancia de no matrimonio, donde sustentamos que con anterioridad nosotros no hemos contraído matrimonio civil con alguna otra persona. Es un requisito para casarte, estamos previendo el delito de bigamia, el hecho de que tengan ya con anterioridad un matrimonio y que vuelvan a contraer nupcias con otra persona, es un delito”, DIJO Claudia Franco, directora general del Registro Civil de la CDMX.

You may also like