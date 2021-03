¿Cómo se determina en qué día cae Semana Santa?

El equinoccio d primavera no siempre sucede el 21 de marzo por la misma diferencia entre el año solar y el año común que mantiene una separación de casi seis horas, por lo que también este hecho contribuye a no tener un día específico para la celebración litúrgica.

“Al tratar de ajustar lo mejor posible los minutos de diferencia, determinaron que los años centenarios que no fueran divisibles entre 400 se eliminarían como bisiestos. Así pues, 1800 y 1900 no fueron bisiestos porque no son divisibles entre 400, pero el año 2000 sí fue bisiesto por esta regla. El próximo año centenario bisiesto será el 2400”, explicó el investigador. “Con uno de cada tres años centenarios se evita un día más, y el desajuste entre el año solar y el año calendario es mucho menos”, explica Armando García de León .