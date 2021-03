Cómo y cuándo ver la ‘luna de gusano’, la primera superluna del año

El motivo por el cual hay un debate en torno a esto es porque la palabra ‘superluna’ fue una aportación relativamente reciente de la astrología. Acuñado en 1979 por Richard Nolle, el término se ha vuelto popular en los últimos años, pero no hay ninguna definición científica de lo que es una ‘superluna’. De hecho, la astronomía está más cómoda con el término ‘luna llena de perigeo’, aunque no suene tan espectacular como ‘superluna’.

You may also like