Conagua asegura que se está resolviendo escasez del agua en Monterrey

“El estado de Nuevo León nos pedía urgentemente una declaración de sequía, no la pudimos hacer porque, como les digo, pues los parámetros de sequía, que son temperaturas, principalmente, y lluvia, no correspondían a la sequía severa que se pudiera presentar en un municipio porque se da por municipios. La temporada de sequía es grave, pero es cíclica. Nuestro país es así, es seco en el norte, es lluvioso en el sur. Tenemos que estar preparados siempre para atender estos ciclos de sequía”, indicó Germán Martínez Santoyo, director de la Conagua.

