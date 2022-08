Concluye asalto a hotel en Somalia con saldo de 21 muertos y 117 heridos

El gerente del hotel, Ismail Abdi, dijo la madrugada del domingo que las fuerzas de seguridad aún estaban trabajando para despejar la zona. No se escucharon más disparos después de las 9:00 a.m. hora local.

La policía aún no ha dado una explicación detallada de cómo se desarrolló la respuesta policial y no está claro cuántos hombres armados ingresaron al hotel.