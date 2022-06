Condenan a 10 años de prisión a Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia

“Yo no moví un dedo para llegar a la presidencia, pero hice lo que tenía que hacer para pacificar el país que Morales dejó convulsionado para huir”, dijo Áñez desde el penal donde está detenida. “Ustedes no tienen competencia para juzgar a una expresidenta y van a dejar un legado de ignominia, de abuso y persecución porque van a juzgar a una expresidenta con todos los agravios posibles, pero nosotros vamos a seguir en la vía internacional”, dijo Jeanine Áñez.

