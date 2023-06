Consolidar derecho a la pensión universal para adultos mayores “ha sido una lucha constante”, afirma presidente

La Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores es un programa aceptado y bien visto por la Gente.

“Nosotros consideramos estos apoyos como derechos de los ciudadanos”, enfatizó.

El mandatario recordó que durante años luchó para que este beneficio fuera universal.

“Ha sido una lucha constante. (…) Llegamos al gobierno y cumplimos el compromiso: vamos a aumentar la pensión al doble, va a ser universal”, enfatizó.

Actualmente, en México reciben 4 mil 800 pesos bimestrales, por concepto de la Pensión Universal para las Personas Adultas Mayores, 11 millones 408 mil 304 de beneficiarias y beneficiarios desde los 65 años con una inversión social de 339 mil 341 millones de pesos.

Indicó que algunos gobernadores no partidarios de la Cuarta Transformación rechazan adherirse al sistema federalizado de salud IMSS Bienestar debido a tres motivos. En primer lugar, dijo, no quieren desprenderse de la administración local de los servicios.

Otra razón es que los gobernadores consideran que sus gestiones son capaces de garantizar el servicio médico a toda la población con o sin seguridad social.

“Puede ser y puede darse el caso. Hasta ahora no conozco ningún caso en un estado donde funcionen bien los servicios de salud y que, además, no cobren, que sea gratuito. (…) En el caso de la salud dicen: ‘no, tiene que haber cuota de recuperación’. Si funciona, no habría problema, pero no funciona”, explicó.

La tercera razón, puntualizó, tiene que ver con que los gobernadores, al no aceptar federalizar los servicios de salud, siguen recibiendo los recursos que le corresponden a la entidad y con ellos compran medicamentos para unidades médicas, lo que significa conservar compromisos comerciales con empresas proveedoras.

Reconoció la disposición del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, quien aceptó incorporar el estado al Plan de Salud IMSS Bienestar y próximamente iniciará su implementación.

“En el caso de Durango, hospitales de cuatro pisos, ocupados dos; subutilizados. Entonces, todo eso lo estamos corrigiendo. (…) Vamos hacia adelante juntos y lo vamos a apoyar porque es apoyar al pueblo de Durango y lo mismo en el caso de Coahuila”, remarcó.