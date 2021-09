Crean piñata del caso “compañere” y reciben críticas en redes sociales

Una piñatería de Reynosa creó una piñata sobre el caso de Andra Escamilla, la persona no binaria que causó polémica en redes sociales tras pedir a otro estudiante que le dijera “compañere” durante una clase. La piñata ha causado reacciones divididas en redes sociales; mientras que algunos les pareció cómico, otros consideraron que se trataba de una revictimización.

Te recomendamos: ¿Qué significa ser no binario, como se identifica Demi Lovato?

La piñatería Ramírez se ha vuelto viral en más de una ocasión por crear piñatas que conmemoran algunos episodios ocurridos en las noticias o las redes sociales. En anteriores ocasiones el local de Tamaulipas ha sido ampliamente celebrado por hacer piñatas alusivas a la influencer YosStop, al subsecretario Hugo López-Gatell o al mismo coronavirus.

En esta ocasión, compartieron una piñata alusiva al caso de Andra Escamilla, una persona no binaria. En un video difundido en redes sociales, Escamilla reclamó a otro estudiante por haberle hecho misgendering; esto es cuando alguien adrede no respeta los pronombres de una persona trans o no binaria.

En al grabación, Escamilla reclamaba que no le llamaran compañere, cuando, según aclaró después, ya en anteriores oportunidades había pedido que se le respetara en ese aspecto. Además de hacerse viral, el video suscitó una discusión sobre el lenguaje incluyente y las formas adecuadas de referirse a una persona no binaria.

La piñatería Ramírez compartió la imagen de una piñata que aborda lo sucedido. Se trata de una persona con lentes y ropa de color rosa que sostiene dos letreros que dicen “no soy tu compañera, soy tu compañere”.

“No soy tu piñata, soy tu piñate”, se lee en la descripción que acompaña a la imagen publicada.

La piñata sobre el controvertido tema causó reacciones mixtas en redes sociales. Mientras que muchos encontraron cómica la piñata, otros consideraron que era irrespetuosa.

“Qué falta de respeto que le hagan bulling así a una persona por cómo se identifica”, escribió la usuaria Griselda Torres.

¿Qué opina la Lingüística sobre el uso de “compañere”?

Las personas son binarias son aquellas que no se identifican con un género binario; es decir, no se conciben ni como hombre, ni como mujer. Para reflejar esta realidad identitaria en el lenguaje, se ha introducido la –e como un marcador de género neutro para que estas personas puedan verse representadas en el habla.

La Real Academia Española no recoge aún esta práctica ni en su Gramática, ni en su Diccionario de la Lengua Española. Sin embargo, hay múltiples lingüísticas y filólogos que explican y apoyan la marca de género neutro en español.

Al respecto, en entrevista con Danielle Dithurbide, la asesora lingûística Paulina Chavira declaró que las personas no binarias tienen derecho a que se respeten los pronombres elegidos.

“La lengua está viva, está cambiando y quienes la definen son las personas que la hablan”, dijo.

Por su parte, la filóloga mexicana Concepción Company declaró en una entrevista con Letras Libres que las personas no binarias tienen derecho a usar la -e para sentirse representadas. También dijo que le parecía una de las aristas más interesantes del lenguaje incluyente:

“El asunto del lenguaje incluyente es muy complejo, pero hay un punto que creo que no está mal y es el uso de la -e neutra para asignarle un valor genérico. Me parece interesante cómo las minorías sexuales no binarias se han apropiado de esto para adscribirse y visibilizarse. Estas minorías no binarias tienen derecho a sentirse representadas en un código morfológico adecuado; la lengua otorga la libertad para hacerlo”, declaró.

Fuente: Televisa

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...