¿Cuál es el paradero de Amaia Montero tras publicar foto preocupante?

Para este lunes 17 de octubre, el programa Espejo Público se puso en contacto con Idoia Montero, hermana de Amaia, quien aseguró que la cantante no estaba pasando por su mejor momento, aunque no dio más datos sobre su estado.

El pasado 14 de octubre, Amaia publicó una imagen en la que se le ve el cabelló sin peinar y un aparente gesto de tristeza. La publicación causó preocupación después de que en la sección de comentarios, la cantante de 46 años escribiera: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.