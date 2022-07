“Cuando hay exclusiones, no hay piso parejo”: Monreal al no ser mencionado por AMLO como “corcholata”

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que en Morena “no hay dados cargados, ni cartas marcadas” sobre la candidatura presidencial, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que cuando hay exclusión no hay piso parejo.

“La voz del presidente es muy fuerte en la mañanera, muy fuerte cuando hablan solamente de ellos tres, o cuando dicen, es que la jefa de Gobierno es muy eficaz muy honesta, muy talentosa; cuando dice, es que el secretario de Gobernación me ayuda mucho, se los encargo; o cuando dice el canciller hizo esto y esto otro, muy bien. Si es una carga política en su favor, y obviamente la gente que son sus seguidores muy, muy fuertes, dicen, solamente dentro de estos tres, y la campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona, pero voy a resistir, estoy acostumbrado a resistir… Cuando hay exclusiones, no hay piso parejo, y yo le creo el presidente de la República que él no se mete, a él le creo, pero a las gobernadoras y a algunos gobernadores no, y creo que están incumpliendo su palabra”, explicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en el Senado.

En conferencia de prensa en el Senado, Monreal se sumó a la propuesta del canciller Marcelo Ebrard de que sea una encuesta externa la que defina la candidatura de Morena a la Presidencia de la República.

“Me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras, él tiene razón, no, a la encuesta no, yo me inclino más por mecanismos democráticos… ya no acepta, aunque no lo dice así, pero no acepta la encuesta del partido y es un avance de lo que he venido insistiendo, y él dice que sea una encuesta similar a la del 2011 con tres encuestadoras, con interrogantes, con algunas preguntas, es una modalidad, yo quiero la elección primaria”, detalló Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en el Senado.

Desplegado que emitiera la dirigencia nacional de Morena

El senador habló sobre el desplegado que emitiera la dirigencia nacional de Morena, firmado por gobernadores, legisladores y funcionarios en contra del Instituto Nacional Electoral.

“Me consultó Mario Delgado, me habló si firmaba el desplegado, no le respondí, le dije que lo analizaría que me enviara el desplegado, pero apareció mi nombre sin haberlo firmado, yo creo que hay que respetar al INE y hay que respetar la ley, todos debemos respetarla sin excepción… No ir contra el INE, sino respetar la ley, tenemos el INE y tenemos el tribunal para defendernos y hay que defendernos por la vía jurisdiccional, no sólo por la vía política”, precisó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en el Senado.

