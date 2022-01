Cuba busca el reconocimiento de la OMS a sus vacunas contra covid

Las pautas de vacunación de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus tienen una efectividad superior al 90%, según sus fabricantes, pero estos datos no han sido contrastados por instancias independientes externas.

No obstante, subraya que la revisión es un “proceso abierto sin fecha final”, es decir, que no tiene una duración determinada ni tiene por qué acabar con una autorización para el candidato vacunal.

Este documento público indica también que aún no ha tenido lugar la reunión previa al envío de la información entre los productores cubanos y representantes de la OMS, y que aún no se aceptó la información para su revisión.

“El proceso está guiado por la ciencia y no la política y es necesariamente oneroso, pero el sistema funciona. Allá donde no se han realizado valoraciones e inspecciones siguiendo los requisitos y estándares internacionales, la OMS lleva a cabo todo el espectro de acciones”, indicaron fuentes de la OMS.