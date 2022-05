Daniel Ortega da por retirada a Nicaragua de la OEA

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dio este sábado por retirado a Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo al que renunció el 19 de noviembre de 2021, una medida que tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023.

“Nosotros no queremos y decidimos no seguir ya (en la OEA). Ya lo habíamos decidido (en noviembre de 2021), pero nos querían tener allí a la fuerza y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad y Nicaragua tiene dignidad y no acepta imposiciones”, señaló Ortega en un discurso durante un acto oficial con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.