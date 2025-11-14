Deberá pagar Salinas Pliego más de 48 mil mdp al SAT, la Corte así lo decide.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva siete juicios fiscales promovidos hace hasta 16 años por Elektra y TV Azteca.

Por unanimidad, el Pleno confirmó las sentencias de los tribunales colegiados que obligan a ambas empresas del grupo Salinas a pagar más de 48 mil 326 millones 809 mil pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.

Con esta resolución, la Corte cierra de forma definitiva el camino legal para impugnar y deja firme la obligación de cubrir uno de los adeudos fiscales más grandes en la historia reciente del país.

