Oiganla!!! Dice #LillyTellez que gusto más el Grito de Salinas Pliego qué la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo que cosas, no hay comparación un grito con amor por México, otro grito por enojo y buscando no pagar más de 70 mmdp al SAT.
Que opinan.
Defiende con gran amor Lilly Tellez a Salinas Pliego.
