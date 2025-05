Dejan atrás Morena y movimiento ciudadano al PRIAN, podrían perder su registro.

MORENA EN LA CIMA Y MC YA DEJO ATRÁS AL PRIAN Se los restrega a los del PRIAN Andrea Chávez les dice, los están dejando atrás, en conocido medio de información de México, realizaron una encuesta y sin más, la senadora se los enseñó, obviamente Morena esta muy por encima como grupo político, al ver esta copia, su reacción fue molesta para panistas quienes no aceptan que están cayendo en las encuestas y así mismo los mexicanos y mexicanas, ya no confían en este grupo político, ¿tú todavía crees en el PRI y PAN? Déjanos tu comentario. Www.elcambiodemexico.com

