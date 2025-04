Dejemos de andar con lujos excesivos, les dice presidenta a morenistas.

DEJEMOS DE ANDAR VIAJANDO Y CAMIONETOTAS LE DICE LA PRESIDENTA A MORENISTAS.

Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no se trata del consumismo, no se trata de ir a restaurantes, de viajar o de conducir vehículos grandes.

Nosotros provenimos de un movimiento popular, porque además, el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso, hoy el pueblo está más consciente que nunca, entonces, se tiene que ver con cómo debemos ser, recordemos que somos servidores y servidoras públicas de la 4ta Transformación. Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la carta que enviará a la presidenta nacional de Morena, para que nadie se adelante a los procesos de selección de candidatos de 2027, así mismo también incluirá el llamado a no caer en el consumismo.

