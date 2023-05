Denuncia gobernador de Veracruz a jueces de la suprema corte de la nación.

Cabe señalar que no es la primera vez que estos jueces federales amparan a delincuentes; al menos uno de ellos, y creemos que esto no es casualidad, es el mismo que en casos de abuso a mujeres y feminicidios han actuado del lado de los acusados para favorecerlos: como se dio en el caso de “los Porkys” en 2015 y en el caso reciente de Marlon “N”, presunto culpable junto a sus padres de privar de la vida a la joven Monserrat. Esto solo por dar una referencia de sus dudosas actuaciones.

Lo hacemos ante la Fiscalía General de la República no solo por ser el órgano jurisdiccional, si no también porque es evidente que existe un contubernio para solapar redes de corrupción al interior del Poder Judicial con el aval o indiferencia, que sería igual de grave, de algunos ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal o con el cómplice consentimiento de ambos.