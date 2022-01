Desmayo, síntoma asociado al COVID-19, sugieren estudios

En realidad, esta no es la primera vez que el desmayo es relacionado con el covid , pues una investigación en Italia, España y Portugal descubrió que, de entre más de 14 mil pacientes con coronavirus, el 4.2% declaró haber sufrido desmayos o una sensación de inconsciencia en las primeras fases de la enfermedad, detalló el periódico The Mirror.

You may also like