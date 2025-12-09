Detienen a Exgobernador de Chihuahua



Detienen a César “N”, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero

Durante la tarde de este 8 de diciembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó la detención de César “N”, exgobernador de Chihuahua, como parte de una investigación federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la captura deriva de una orden de aprehensión emitida en mayo de 2024, y se concretó luego de que autoridades de Estados Unidos autorizaran que el exmandatario fuera procesado por nuevos delitos, adicionales a los que motivaron su extradición en 2022.

César “N”, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, es señalado de presuntamente participar en un esquema financiero para ocultar recursos desviados del erario a través de empresas y cuentas bancarias. La FGR detalló que la investigación es independiente de los procesos que el exgobernador enfrenta en el ámbito estatal por peculado y asociación delictuosa.

Tras su detención, el exgobernador será puesto a disposición de un juez federal y podría ser trasladado a un penal de alta seguridad mientras se resuelve su situación jurídica.

La captura representa un nuevo capítulo en uno de los casos de presunta corrupción más relevantes de la última década, y refuerza la estrategia de la FGR para reactivar procesos contra exmandatarios involucrados en desvíos multimillonarios de recursos públicos.

