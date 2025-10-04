Detienen a prima de Lilly Téllez por el incendio de la guardería ABC.

La FGR detuvo a Sandra Lucía Téllez Nieves, socia fundadora de la Guardería ABC, acusada de homicidio y lesiones culposas por el incendio de 2009 en Hermosillo, donde murieron 49 niños.

Por Antar Moisés

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias fundadoras de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, señalada por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó más de 70 lesionados.

De acuerdo con fuentes oficiales, Téllez Nieves fue capturada tras una orden de aprehensión emitida por un juez federal, acusada de homicidio y lesiones culposas. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El incendio de la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), marcó uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de México. Durante años, los familiares de las víctimas han exigido justicia y castigo a los responsables, señalando negligencia en la operación y falta de supervisión del centro infantil.

Sandra Téllez es prima de la senadora Lilly Téllez, quien hasta el momento no ha emitido comentario alguno sobre la detención. Usuarios en redes sociales han cuestionado su silencio, recordando sus posturas de moralidad y exigencia de justicia en otros casos públicos.

Con esta detención, la FGR reabre un capítulo que durante más de una década ha estado marcado por impunidad, omisiones y exigencias de verdad de las familias afectadas.

Buscan padres de estos peques que ningún juez busque darle algún amparo y evitar la justicia como sucedió en el pasado.

Que opinan.

elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México