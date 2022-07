Día Mundial de la Hepatitis: ¿por qué se conmemora y cuál es su importancia?

La hepatitis C no tiene vacuna disponible, pero algunas personas pueden recuperarse por sí solas; aunque también existen casos que desarrollan una infección o diferentes complicaciones. Pese a la falta de una inoculación, la hepatitis C sí puede curarse con medicamentos antivirales, mismos que son efectivos en más del 95% de los casos, aunque para ello es necesario el acceso a diagnósticos y tratamientos, que siguen siendo limitados.

