Diputados acuerdan calendario para aprobar Ley de Ingresos 2023

“El ciudadano Martínez Dagnino que fue nombrado desde diciembre de 2018 como administrador de Grandes Contribuyentes, lo cual quiere decir que tiene experiencia y ya nosotros posteriormente entraremos en el momento en que vaya a ser la ratificación, todos los diputados y diputadas estarán en su derecho de hacer los comentarios que en ese momento den lugar, no fue convocado precisamente por lo mismo que digo, diputado Hernández, no está ratificado”, añadió Luis Armando Melgar, diputado del PVEM y residente de la Comisión Hacienda.

Morena y el presidente de la Comisión de Hacienda , el verde ecologista Luis Armando Melgar , aclararon que el funcionario no podría asistir a comparecer porque no ha sido ratificado en el cargo.