Diputados citan a comparecer a Lorenzo Córdova, presidente del INE

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, para que explique ante el Pleno el presupuesto solicitado para el próximo año, que asciende a 24 mil 649 millones de pesos.

“Esta soberanía invita al señor presidente del INE a venir a platicar, ¿a dónde?, al Pleno, para que ahí exprese las respuestas a las inquietudes que tengamos todos, las y los diputados, yo no le veo problema, aquí no se trata de golpear, se trata de explicar y lo va a hacer ante todos, yo fui muy claro que fuera antes de la fecha del Presupuesto para que explique”, dijo Rubén Moreira del PRI.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, el INE solicitó un presupuesto de 24 mil 649 millones de pesos para 2022, de los cuales 13 mil son para su operación, 5 mil 800 para los partidos políticos, 3 mil 800 para llevar a cabo la consulta sobre revocación de mandato y mil 900 millones de pesos para una posible consulta popular.

“Lo vamos a citar para que nos explique por qué quiere casi 19 mil millones de presupuesto, es una locura, es un sinsentido, y luego si no le otorgamos ese presupuesto, va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato, que se hará sobre el compañero Presidente el 21 de marzo de 2022”, dijo Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT.

El acuerdo no estaba agendado en la reunión de la Junta de Coordinación Política, en la que se discutió la integración de las comisiones de trabajo, por lo que fue propuesto de último momento.

“Nosotros como PAN consideramos que un funcionario que tiene que venir a comparecer a la Cámara, al Pleno, es precisamente el Fiscal General de la República, entonces la reacción de alguno de ellos, ya ni me voy a acordar quién fue: entonces que también venga el presidente del INE, y la reacción del PAN fue, pues bienvenido el presidente el INE, no hay un solo servidor público que venga a comparecer que no sea algo benéfico y republicano para este país”, dijo el diputado Jorge Herrera, coordinador PAN.