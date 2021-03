Diputados e INE firmarán convenio para evitar que se utilicen recursos legislativos en elecciones

“Hacemos todo un cruce de información o sea no es solamente lo que nos reportan los partidos políticos, las candidaturas independientes o de partidos políticos sino también que se hace todo un cruce de información con el SAT, con el sistema bancario, con las propias empresas que prestan los servicios también para combatir la existencia de empresas que son fachadas o factureras, que también hemos encontrado algunas, no partimos de la base de que están haciendo un mal uso sino que tenemos que tener ese acceso a la información pues para poder estar verificando simplemente”, agregó.

You may also like