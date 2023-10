Quitan 15 mil millones a la #SCJN Aprueban en cámara de diputados Con 30 votos a favor la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, un tremendo golpe para la Suprema corte de Norma Piña, Ahora viene el Plan C. Comentan ciudadanos en las redes sociales. Que opinas deberían hacer cambios en la suprema corte o no. Www.elcambiodemexico.com

You may also like