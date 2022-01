Djokovic llega a Dubái deportado de Australia

La estrella del tenis mundial Novak Djokovic llegó este lunes a Dubái tras ser deportado de Australia por sus reglas de vacunación contra el coronavirus, que lo dejó sin opciones de disputar su 21 título de Grand Slam.

Te recomendamos: Djokovic abandona Australia en un vuelo con destino a Dubái, tras cancelación de su visado

El tenista serbio bajó del avión con dos maletas y mascarilla, tras aterrizar a las 05: 32 hora local en el Aeropuerto Internacional de Dubái.

El número uno del tenis iba a ser la figura central en la noche de apertura del Open de Australia, el lunes, pero no pudo participar en el torneo luego de que un tribunal rechazó su intento de permanecer en el país.

Watch: Serbia’s Novak #Djokovic arrives in #Dubai after his deportation from Australia over its required COVID-19 vaccination ended the No. 1-ranked men’s tennis player’s hopes of defending his Australian Open title.https://t.co/jN62jByGuD pic.twitter.com/u2gq3Aw6HE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 17, 2022