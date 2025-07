Donald Trump y su caja china para desviar la atención de los señalamientos qué es objeto en EEUU.

Exige Donald Trump, y México cumple con sus exigencias es EEUU, quien no logra los objetivos, solo veo un presidente que nada le llena, solo busca tapar con estas noticias, los señalamientos que es objeto y con sus aranceles o señalar a ex presidentes, busca evitar que hablen de su conexión con Jeffrey Epstein. A partir del 1 de agosto de 2025, la administración del presidente Donald Trump aplicará un arancel general del 30 % sobre las importaciones procedentes de México, a menos que se alcance un nuevo acuerdo comercial antes de esa fecha. Así las cosas con este gobierno de Estados Unidos.

