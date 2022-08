Dos avionetas chocan al aterrizar en aeropuerto de California; hay varios muertos

Dos avionetas chocaron mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto local del norte de California, provocando la muerte de varias personas, informaron autoridades el jueves.

Te recomendamos: Recuperan cuerpos de ocho tripulantes del avión Antonov estrellado en Grecia

La colisión ocurrió en el Aeropuerto Municipal de Watsonville poco antes de las 3 de la tarde, según un tuit de la ciudad de Watsonville.

No había más información disponible hasta el momento.

Watsonville está a unos 160 kilómetros (100 millas) al sur de San Francisco.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.

Report came in at 2:56pm.

Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p

— City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022