Esto es, algo muy grande que sucedió y si me preguntan que hizo López Obrador, solo contestaría mejor pregunten que no hizo con una pandemia encima, opositores, periodistas, conductores, y medios informativos que le sirven al poder buscando denostar día a día su trabajo.

Seguramente serán de crecimiento para México, si alguien heredó la paternidad política de AMLO; es ella, mujer de carácter y convicciones de amor a México, muchos pueden no estar de acuerdo porque buscan tener beneficios políticos con aquellos que dejaron el país al olvido, de algo estoy seguro, la mayoría no dudará en emitir su voto para darle continuidad a Morena y aliados.

En López Obrador veo algo diferente, el deseo de darle una forma de vida a estas personas que hoy pueden vivir diferente con un apoyo que jamás habían recibido y hubo oportunidad de otros expresidentes de hacer algo y nunca lo intentaron siquiera, ahora buscan agarrarse del trabajo del gobierno federal para buscar llegar al poder, ese que no entienden ya perdieron, no solo eso, también la confianza de millones que observaron como preferían darles a otras personas y olvidaron que había un pueblo que gritaba sus necesidades, ahora deja este legado a su próxima sucesora Claudia Sheinbaum, una mujer con las mismas cualidades por la gente más vulnerable.