Ebrard condena, frente al canciller ruso, la invasión a Ucrania

“Condenamos enérgicamente las agresiones en contra de Ucrania y exhortamos la inmediata resolución pacífica al conflicto. La guerra y la invasión en Ucrania de los rusos arruinó la posibilidad de la recuperación. Creemos que la única forma de evitar una crisis aún peor en los siguientes meses es encontrar una forma de detener esta guerra en el corto plazo. No podemos imaginar el efecto de la escasez de alimentos y el incremento de los precios de la energía en el mundo. No es justo”, dijo Ebrard.

