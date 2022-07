Ebrard llama a cerrar filas con AMLO sobre diferendo con EEUU y Canadá en materia comercial

“Qué derechos tenemos los servidores públicos? ¿Ninguno? ¿Los van a suprimir? ¿Ya no podemos ir a mítines? ¿Qué sigue? ¿No vamos a poder votar? ¿Ya no vamos a poder hablar? ¿Cuál es el fundamento de esa restricción? Yo no lo veo en términos legítimos. Lo que sobra es interés de paralizarnos”, concluyó Ebrard.

“Van a decir ya te habló para ponerse un plazo. No fue así, hay plazos legales que nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no podemos arbitrariamente decir esto se resuelve tal día, pues no. ¿Qué es lo importante? La disposición del gobierno de México de proceder a la extradición. Yo estuve en la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos nunca hablamos de caro Quintero, ni se tocó”, afirmó el canciller.