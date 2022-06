Ebrard se reúne con Katya Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio

“Mi mensaje para México es que no se rindan. Siempre nos dicen ‘sí se puede, sí se puede’ y ahora quiero que vean que sí se pudo. Que eso es la parte que sigue después de ese ‘sí se puede’… yo escuchaba toda la vida ‘tu sueño es uno en un millón, es imposible, no deberías seguir con eso, escoge otra cosa’ pero mejor yo decidí ser ese uno en un millón. Así que por favor decidan ser ese uno”, mencionó Katya Echazarreta, primera mexicana en ir al espacio.

