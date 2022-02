EEUU cambiará ‘pronto’ su recomendación sobre cubrebocas a nivel nacional

Eso supone el nivel más bajo de infecciones desde septiembre, cuando se produjo un pico de casos por la variante delta , de acuerdo con un análisis del diario The New York Times.

Al considerar un cambio de recomendaciones -que en todo caso solo servirán como guía y no tendrán efecto obligatorio-, los CDC no solo tendrán en cuenta los contagios, sino el potencial de desarrollar una “enfermedad grave que lleve a hospitalizaciones”, así como la “capacidad hospitalaria”, subrayó.