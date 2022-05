EEUU compartirá tecnología de vacuna COVID-19, anuncia Biden

Biden ha pedido al Congreso más de 22,500 millones de dólares en fondos más de respuesta al COVID-19 , incluidos 5,000 millones de dólares para ayuda internacional. Sin embargo, los parlamentarios no han logrado aprobar ningún proyecto de ley de financiamiento y quienes negocian el paquete no han podido ponerse de acuerdo sobre cómo pagar la respuesta global.

You may also like